رئيس الكنيسة الأسقفية لمجلس كنائس مصر: تمثلوا بالمسيح وحبوا بعضكم

كتب: محمد الأحمدى

قال الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية: نجتمع لبدء فترة جديدة في حياة المجلس تحت شعار هانذا صانع أمرًا جديدًا متذكرًا وصية السيد المسيح أن نحب بعضنا بعضا وذلك خلال حفل العيد العاشر ل مجلس كنائس مصر الذي تستضيفه الكنيسة الأسقفية

واستشهد المطران سامي بقول القديس اغسطينوس في غير الأساسيات وحدة وفي كل شئ محبة. وأضاف: علينا أن نحب بعضنا بعضًا كما أحبنا السيد المسيح فقد أحبنا أكثر مما أحب نفسه ومات من أجلنا.

ولفت رئيس الأساقفة إن أعظم أنواع المحبة هي المحبة المضحية بدافع الامتنان لما فعله المسيح من أجلنا حيث دفع تكلفة أكثر من ذبائح الفحص فقد ذُبح لأجلنا.

واستكمل: علينا أن نحب بعضنا كأعضاء في جسد المسيح فارتباطنا أقوى من الإخوة الجسدية لأننا أبناء الله وروابطنا إلى الأبد.