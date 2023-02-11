حملات على الأسواق بكفر الشيخ وتحرير محاضر للمخالفين بالحمول وقلين.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظم مجلسا مدينتي الحامول وقلين، حملات تموينية على الأسواق، والمحال التجارية، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة ووفقاً لرؤية مصر2030، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار حملات الرقابة، على الأسواق، والتأكد من ضبط الأسعار، والتصدي لأي ممارسات لاستغلال، المواطنين، والتعامل بمنتهى الحسم مع أي مخالفات.

تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملات على الاسواق، وضبط الأسعار، ومتابعة توافر كافة السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها، ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية، وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار، وتمكنت الحملات من تحرير 7 محاضر متنوعة

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، الحملات التموينية بالتنسيق بين التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وكافة الجهات المعنية، لضبط الأسواق، ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري، والاطمئنان على توافر السلع بأسعار مناسبة دون مغالاة بما يكفي احتياجات المواطنين، فضلاً عن التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعدم المغالاة فى الأسعار .



متابعة توفير السلع الغذائية



جانب من الحملات على المحال التجارية



جانب من حملات عل الاسواق



جانب من الحملات على الاسواق