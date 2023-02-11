جمارك المطار تضبط 4 محاولات تهريب.. أبرزها طائرتين درون مزودتين بكاميرات

كتب محمود عبد الغني

* ضبط أسلحة بيضاء وسجائر بها مخدرات ومستلزمات طبية ومشغولات ذهبية وعقاقير مخدرة

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام راكبين اجنبيين من اصل مصري بحوزة الاول روادع وطلقات ضغط هواء، والثاني بحوزته اسلحة بيضاء وطائرتين مزودتين بكاميرات وجهازي لاسلكي ومنظار وتليفونات محمولة وأجهزة تابلت.

الحالة الأولي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من أسطنبول استوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أسامة عبد العزيز مأمور الجمرك و فرج حمدي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب، قام هاني ابو طالب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف علاء عبد الرحمن خضر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط جهازي رادع كهربائي مرقوم عليهما police محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954 و 2400 طلقة ضغط هواء عيار 4.5 مل يلزم لدخولهم البلاد تصريح من الأمن العام.

والحالة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك حيث استوقف حسن مختار مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة احمد شاكر مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود عبوات معدنية وأجهزة متنوعة وسط الملابس بالحقائب، قام توني فكري فريد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف احمد عطالله عبد التواب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط سيجارتين الكترونيتين بهما زيت مخدر و زجاجة بها نفس الزيت كما تم ضبط خمسة مطواة وجهاز صاعق كهربائي محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954 و اثنان جهاز لاسلكي ونظارة ميدان يلزم لدخولهم تصريح من الامن العام و طائرتين درون مزودتين بكاميرات محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم 216 لسنة 2017، كما تم ضبط 23 تليفون محمول و 8 أجهزة تابلت، شارك في الضبط فادي نبيل جيد مأمور الجمرك.

أمر فتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول كما امر احمد فؤاد الدلهماوي مدير الإدارة الاولي بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين للنيابة المختصة.

ضبط راكب حاول تهريب كمية كبيرة من المستلزمات الطبية وآخر بحوزته مخدرات

كما أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام محاولة راكب مصري يعمل في تسويق الاجهزة الطبية، تهريب كميات كبيرة من المستلزمات الطبية، كما تم ضبط راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته كمية الحلويات المطعمة بالمخدرات.

الحالة الاولي أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيروبي استوقف أحمد عطا الله عبد التواب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمود سعد الدين مأمور الجمرك و أحمد الشريف رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب وسط الملابس، قام خالد شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف احمد عمر عجمي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كمية من المستلزمات الطبية.

قام احمد علي مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من عماد سيد حسين و فاطمة عبدة و احمد مجاهد وأحمد مرسي وشريف عيد وحسام مجدي مآمير الجمرك تحت اشراف توني فكري مدير الحركة لاستكمال التفتيش وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغت 1050 عبوة ووحدة من مستلزمات طب الجهاز الهضمي.

والحالة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك حيث تم ضبط راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته كيس حلوي مخلوطة بمادة THC المخدرة و 4 قالب شيكولاتة مخلوطة بنفس المادة و 2 سيجارة الكترونية بهم زيت من نفس المادة المخدرة، تم الضبط بواسطة كل من أحمد عمر عجمي مأمور الجمرك و توني فكري فريد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول.

أمر أحمد علي السيد مدير الإدارة الأولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 25 لسنة 2023 ضد الراكب الأول كما امر بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 26 ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب الثاني للنيابة المختصة.

ضبط راكب حاول تهريب كمية كبيرة من السجائر الإلكترونية ومستلزماتها

كما أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من السجائر الإلكترونية ومستلزماتها.

اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من الكويت استوقف خالد رمضان مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد عبد العليم مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب، قام ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف أشرف عدلي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا فوجد كمية من مستلزمات السجائر الإلكترونية وسط الملابس بالحقائب.

قام احمد ابو بكر فؤاد مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من محمد نبيل واماني عبد الله و أشرف عدلي ومحمود فتحي واحمد الجمل وهيثم رجب والدكتور مؤمن حسن لاستكمال التفتيش وجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغت 2715 عبوة من أجهزة وتانكات وزيوت السجائر الإلكترونية.

امر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 24 لسنة 2023 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.



ضبط تهريب كمية من المشغولات الذهبية وراكبين بحوزتهما عقاقير مخدرة كما أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام محاولة راكبة أجنبية تهريب كمية من المشغولات الذهبية، كما تم ضبط راكبين مصريين بحوزتهما شرائط لعقاقير مخدرة.

الحالة الأولي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبي حيث استوقف هاني محمود مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علي الطاهر ومحمد صلاح مأمورا الجمرك واللذان تلاحظ لهما وجود ما يشتبه ان يكون مشغولات معدنية وسط الملابس بالحقائب، قام جمال السيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف احمد عادل فتحي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن وجود كمية من المشغولات الذهبية مخفاه وسط الملابس قام تامر قاسم مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من احمد عادل القط وحسام الشافعي ومصطفي حسن واحمد عبد الواحد وبسمه حسني ومحمود عباس وذلك لاستكمال التفتيش وعد ووزن وتحريز المضبوطات والتي بلغ وزنها حوالي 700 جرام وكانت عبارة عن 20 سلسلة و 27 زوج حلق و 3 فردة حلق و 2 كوليه و اسورة و دلاية.

والحالتين الثانيتين حيث تم ضبط راكب مصري أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من ميلانو، بحوزته 47 شريط لعقاقير مخدرة باجمالي 602 قرص تم الضبط بواسطة كل من محمد زكريا طه مأمور الجمرك وابراهيم حسن طلحه مدير الحركة المشرف على الصالة.

كما تم ضبط راكب مصري آخر أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من عنتيبي بحوزته 10 شرائط لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات باجمالي 99 قرص تم الضبط بواسطة كل من هيثم احمد عبد الحكم مأمور الجمرك و محمد عبد الباقي مدير الحركة المشرف على الصالة.

امر تامر رمزي قاسم مدير الادارة الرابعة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 21 لسنة 2023 ضد الراكبة الأجنبية، وامر فتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 19 ضد الراكب المصري الاول.

كما امر رضا ابو العزم مدير الادارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 20 لسنة 2023 ضد الراكب المصري الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين للنيابة المختصة.