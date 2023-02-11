صدرت الموافقة على الاتفاقية على شكل مرسوم نشرته الجريدة الرسمية وفقا لما بثته وكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"الجمعة.

وأشارت "وات" إلى أن اتفاقية الضمان أبرمتها بتونس في 16 ديسمبر 2022 ويهدف التمويل إلى دعم القدرات والإمكانات على مستوى التزود بالقمح اللين إلى جانب تطوير البنية التحتية واللوجستية الخاصة بتخزين الحبوب.

سيساهم القرض في دعم الجهود الوطنية للحد من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة خاصة على مستوى تأمين التزود بالحبوب، بالإضافة إلى تطوير فاعلية أداء الهياكل العمومية المعنية عبر تحسين بنيتها التحتية واللوجستية وتطوير حوكمة هذه المنظومة.