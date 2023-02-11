اليوم السابع
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تنقيط "الحنفية" يهدر 24 لتر مياه يوميا.. اعرف التفاصيل

السبت، 11 فبراير 2023 09:00 ص
تنقيط "الحنفية" يهدر 24 لتر مياه يوميا.. اعرف التفاصيل صنبور المياه
كتبت – مرام محمد

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يؤدي تسريب صنبور المياه "الحنفية"، إلى هدر ما يقرب من 24 لتر مياه يوميا وزيادة الاستهلاك وارتفاع قيمة فواتير المياه، حيث أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على ضرورة مراجعة "حنفيات" المياه وفحصها بشكل دوري، قائلة عبر منشور لها "تعرف أن كل حنفية مياه "بتنقط" بنضيع فيها 24 لتر مياه في اليوم، وكمان بيزود في استهلاكك بـ720 لتر في الشهر، وبيدخلك في شرائح الاستهلاك الأعلى ويزود فاتورتك.. حافظ على المياه لأن كل نقطة بتفرق".

ومن جانبها وجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، عددا من النصائح والتوجيهات للمواطنين لترشيد الاستهلاك تحت عنوان "كيف نحافظ على المياه"، تضمنت نصائح لخفض استهلاك المياه من خلال ممارساتنا اليومية، وذلك على النحو الآتي:

لو كنت فى المطبخ..

-خذ الكمية اللازمة للشرب أو لصنع المشروبات دون زيادة.

-استخدم غسالة الصحون عندما تكون مملوءة بالأطباق.

-لا تسكب الماء على الأطعمة المثلجة بل اتركها فترة كافية لفك تجميدها.

-لتذوب البقع انقع الملابس المتسخة قبل غسلها.

-نظف الترسبات الداخلية فى حلة السخان لضمان جودته.

لو كنت فى الحمام..

-لا تملأ حوض الاستحمام، بل استخدم الدش، وإذا كان لابد منه املأ نصفه.

-لا تفتح صنبور الماء على آخره.

-لا تترك صنبور الماء مفتوحا أثناء غسيل الوجه أو الحلاقة أو تنظيف الأسنان.

-اغسل أسنانك بكوب من الماء.

-توضأ من إناء مملوء بماء نظيف.

-تأكد أن السيفون لا يسرب الماء.

-تجنب سحب السيفون بلا داعي.

-لو حدث تسرب من الحنفية بادر بإصلاحها.

-افحص الحنفيات والمواسير كل فترة لمنع التسرب.


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