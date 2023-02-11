تعرف على أسعار السلع الغذائية فى المنوفية (صور)

رصدت كاميرا اليوم السابع، أسعار السلع الغذائية داخل أكبر معرض للسلع الغذائية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، حيث امتد المعرض على مساحة كبيرة، مع توفير كافة السلع الغذائية من الزيت والسكر والأرز والمكرونة والدقيق بأسعار مخفضة.

وأكد محمد السيد مسؤول المعرض: تتنوع الأسعار بدءا من 40 جنيها للزيت، حيث تم عرض عدة أنواع: 800 ملي بـ 40 جنيها، وكذلك الأحجام الكبيرة 2 ونصف لتر بـ 95 جنيها، بالإضافة إلى الأرز الذي بدأت أسعاره من 15 جنيها للكيلو وذلك حسب نسبة الكسر المدونة على الاكياس فكلما زادت نسبة الكسر قل السعر بالإضافة إلى عبوات 5 كيلو بـ70 جنيها حتى 85 جنيها، العدس 40 جنيها الكيلو.

وأضاف مسؤول فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم عرض أنواع مكرونة تبدأ من 8 جنيهات بمختلف الأنواع وكذلك عروض علي اكياس المكرونة الكيلو وكذلك اسعار السكر التي بدأت من 16 جنيها، بالإضافة إلي السمن التي تنوعت أنواعه ليبدأ من 95 جنيها كما يوجد أنواع مختلفة منه في عبوات متنوعة.

وأشار إلى أن المعرض اشتمل على وجود تخفيضات علي الفول والصلصة والخل والدقيق التي تنوعت أحجامه ليبدأ من كيلو حتي 22 كيلو ويبدأ من سعر 18 جنيها، والعدس 40 جنيها، والفول 35 جنيها، وجميع انواع الخضراوات والفاكهة بأسعار أقل من خارج المعرض 25%.