اليوم السابع
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بنسبة تخفيض 25%..

تعرف على أسعار السلع الغذائية فى المنوفية (صور)

السبت، 11 فبراير 2023 06:00 ص
تعرف على أسعار السلع الغذائية فى المنوفية (صور) جانب من المعروضات
المنوفية - محمد فتحى

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رصدت كاميرا اليوم السابع، أسعار السلع الغذائية داخل أكبر معرض للسلع الغذائية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، حيث امتد المعرض على مساحة كبيرة، مع توفير كافة السلع الغذائية من الزيت والسكر والأرز والمكرونة والدقيق بأسعار مخفضة.

وأكد محمد السيد مسؤول المعرض: تتنوع الأسعار بدءا من 40 جنيها للزيت، حيث تم عرض عدة أنواع: 800 ملي بـ 40 جنيها، وكذلك الأحجام الكبيرة 2 ونصف لتر بـ 95 جنيها، بالإضافة إلى الأرز الذي بدأت أسعاره من 15 جنيها للكيلو وذلك حسب نسبة الكسر المدونة على الاكياس فكلما زادت نسبة الكسر قل السعر بالإضافة إلى عبوات 5 كيلو بـ70 جنيها حتى 85 جنيها، العدس 40 جنيها الكيلو.

وأضاف مسؤول فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم عرض أنواع مكرونة تبدأ من 8 جنيهات بمختلف الأنواع وكذلك عروض علي اكياس المكرونة الكيلو وكذلك اسعار السكر التي بدأت من 16 جنيها، بالإضافة إلي السمن التي تنوعت أنواعه ليبدأ من 95 جنيها كما يوجد أنواع مختلفة منه في عبوات متنوعة.

وأشار إلى أن المعرض اشتمل على وجود تخفيضات علي الفول والصلصة والخل والدقيق التي تنوعت أحجامه ليبدأ من كيلو حتي 22 كيلو ويبدأ من سعر 18 جنيها، والعدس 40 جنيها، والفول 35 جنيها، وجميع انواع الخضراوات والفاكهة بأسعار أقل من خارج المعرض 25%.

وأكد محمد موسى، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بمحافظة المنوفية، أنه بالتنسيق مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تم فتح 10 معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وذلك فى إطار محاربة الغلاء بمحافظة المنوفية.
 
وأضاف موسى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم فتح 10ب مدن وهى شبين الكوم ، مدينة السادات ، مدينة بركة السبع، مدينة تلا، مدينة منوف .
 
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بمحافظة المنوفية، أنه سيتم خلال الأسبوع القادم فتح معارض أخرى بعدد من مراكز المحافظة، لتخفيف العبء على المواطنين ومحاربة الغلاء .
 
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز فى شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط أسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.

 

جانب من السلع المعروضة (1)
جانب من السلع المعروضة (1)

 

جانب من السلع المعروضة (2)
جانب من السلع المعروضة (2)

 

جانب من السلع المعروضة (3)
جانب من السلع المعروضة (3)

 

جانب من المعرض (1)
جانب من المعرض (1)

 

جانب من المعرض (2)
جانب من المعرض (2)

 

جانب من المعرض (3)
جانب من المعرض (3)

 


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

فتح معارض سلع غذائية

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