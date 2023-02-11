تشييع جثمان شاب بقرية الروس فى كفر الشيخ.. عثروا عليه بعد 74 يوما من غرقه

شيع أهالي قرية الروس والقرى المجاورة، التابعة لمركز مطوبس في كفر الشيخ، جثمان شاب لقى مصرعه غرقًا فى مياه البحر الأحمر أثناء عمله على متن قارب بعد 74 يومًا من حادث غرقه عقب العثور على جثمانه، واتخاذ إجراءات شحن الجثمان إلى مسقط رأسه.

وقال كمال صلاح عبد الله، شقيق زوجة الشاب، لبيب يوسف المعداوي، إن زوج شقيقته كان يعمل شيف سياحى، مؤكدًا أنه منذ 3 أشهر تقريبًا بدأ العمل على أحد المراكب، مضيفا أن زوج شقيقته التحق بالعمل على المركب، وفي الأيام الأولى من شهر ديسمبر 2022 خرج القارب في رحلة إلى البحر الأحمر، وأثناء هذه الرحلة ارتفعت الأمواج بشكل كبير وغرق المركب، وجرى انتشال جميع أفراد طاقم المركب، ولم يتم العثور على زوج شقيقته وفرد آخر من دولة سيريلانكا، وتمت أعمال المسح بالطائرات لموقع غرق المركب.

وأضاف كمال، أن هناك مراكب ذهبت لموقع الغرق وقامت بالتصوير بمعدات حديثة، وتبين أن المركب الغارق قد استقر في عمق المياه على مسافة بعيدة للغاية تصل إلى 140 مترًا تقريبًا في قاع البحر وهي مسافة يستلزم معها إحضار غواصين، حتى يتمكنوا من الوصول لها والعمل على انتشال الجثامين من داخل المركب، وتم انتشال جثمانه بعد حوالي 70 يوما، وتم نقل جثمانه إلى مسقط رأسه بقرية الروس بمركز مطوبس، وجر دفنه بها، مؤكداً أن الراحل أب لثلاثة أطفال أكبرهم عمرها 6 سنوات، وأصغرهم عمره شهور، وأنه كان قد خرج من أجل العمل للإنفاق على أسرته.