تحرير 227 محضرا تموينيا وضبط طن دقيق فاخر مجهول المصدر بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، أن الأجهزة الرقابية والتفتيشية تواصل حملاتها اليومية المفاجئة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث أسفرت الحملات اليوم السبت عن تحرير 227 محضرا تموينيا بإجمالي مضبوطات "1 طن دقيق فاخر، 750 كجم أرز حر، 800 كجم مكرونة"، جميعهم مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأوضح محافظ المنوفية أن المحاضر تضمنت تحرير91 محضر مخالفات مخابز و136محضر للأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي ونقص وزن وعدم مطابقة المواصفات، مشيراً إلى أنه من أهم القضايا التموينية التى شنتها الحملة، تحرير محضرين جنح أرقام 1181، 1182 لسنة 2023 ضد أصحاب محلات لتجارة وبيع السلع الغذائية بمركز ومدينة منوف لحيازتهم كمية قدرها 800 كجم مكرونة و750 كجم أرز حر جميعهم مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي ،كما تم تحرير محضر جنح رقم 2828 جنح شبين الكوم ضد صاحب مخبز أفرنجى لحيازته كمية قدرها طن دقيق فاخر مجهول المصدر.

وأكد محافظ المنوفية أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب ، مكلفاً بالاستمرار في شن الحملات التفتيشية لضبط المخالفين والسلع مجهولة المصدر واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.