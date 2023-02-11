برودة فى الجو وغيوم بالسماء على مدن وقرى محافظة المنوفية.. صور

المنوفية - محمد فتحى

تشهد اليوم السبت معظم مدن وقرى محافظة المنوفية، حالة من الطقس المستقر منذ بداية صباح اليوم، بالإضافة إلى بروده فى الجو، وغيوم بالسماء وتبلغ درجات الحرارة 19 نهارا وتنخفض ليلا لتصل إلى 9 درجة.

تتوقع هيئة الإرصاد الجويه أن يشهد اليوم السبت، طقسا باردا فى الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة مساء قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى وفرص أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا على مناطق من مطروح والإسكندرية على فترات متقطعة وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة.