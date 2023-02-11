القبض على صاحب مصنع لتصنيعه منتجات لفقدان الوزن بدون ترخيص بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مصنع لتصنيع منتجات لفقدان الوزن مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة، لإدارته المصنع بدون ترخيص، واستغلاله فى تصنيع وتعبئة منتجات لفقدان الوزن بدون تصريح من الجهات المختصة مُستخدماً خامات مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثرت قوات الأمن بداخل المصنع على (100 كيلو جرام كالسيوم كربونات – 50 كيلو جرام مورنجا – 75 كيلو جرام كاكاو – 4 جوال بودرة لفقدان وزن – كمية كبيرة من العبوات لمنتجات فقدان الوزن) "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"، وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.