الشباب والرياضة بالشرقية تُكرم أبطال الكاراتيه بنادي ههيا بعد فوزه بدرع الدورى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

وقال أحمد وهدان مدير الجهاز الفني لفريق الكاراتيه بالنادي، إن الفريق تغلب على أكبر الأندية بمصر وأدوا أداء بطولى أبهر الجميع، وقدم الشكر لمديرية الشباب والرياضة والتى قامت أيضا بتكريم بطلة أفريقيا للشطرنج، اللاعبة الدولية رغد علاء حرزالله، بعد حصولها على ذهبية بطولة الجمهورية للشطرنج.

وأضاف وهدان لـ "اليوم السابع" أن نادي ههيا لديه 15 لاعب كاراتيه دولى من أبناء ههيا، ولديه أكبر عدد من لاعبي المنتخبات القومية للكاراتيه في جميع المراحل السنية، وحصل أبطاله على ما يقرب من (50 ميدالية دولية).