اليوم السابع
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الشباب والرياضة بالشرقية تُكرم أبطال الكاراتيه بنادي ههيا بعد فوزه بدرع الدورى

السبت، 11 فبراير 2023 06:49 م
الشباب والرياضة بالشرقية تُكرم أبطال الكاراتيه بنادي ههيا بعد فوزه بدرع الدورى بطالات كاراتيه
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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كرمت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، لاعبو كاراتيه نادى ههيا الرياضى، لحصولهم على (درع الدوري الممتاز للشباب)، وخطف الميدالية الذهبية والفضية للشباب والشابات باستاد القاهرة الدولي.
 
وقال أحمد وهدان مدير الجهاز الفني لفريق الكاراتيه بالنادي، إن الفريق تغلب على أكبر الأندية بمصر وأدوا أداء بطولى أبهر الجميع، وقدم الشكر لمديرية الشباب والرياضة  والتى قامت أيضا بتكريم بطلة أفريقيا للشطرنج، اللاعبة الدولية رغد علاء حرزالله، بعد حصولها على ذهبية بطولة الجمهورية للشطرنج.
 
وأضاف وهدان لـ "اليوم السابع" أن نادي ههيا لديه 15 لاعب كاراتيه دولى من أبناء ههيا، ولديه أكبر عدد من لاعبي المنتخبات القومية للكاراتيه في جميع المراحل السنية، وحصل أبطاله على ما يقرب من (50 ميدالية دولية).
 
نائب رئيس نادى ههيا
نائب رئيس نادى ههيا

لاعبى النادى
لاعبى النادى

لاعبى الكاراتيه
لاعبى الكاراتيه

جانب من التكريم
جانب من التكريم

بطلات الكراتيه
بطلات الكراتيه

التكريم
التكريم

 

 

 


نادى ههيا الرياضى

درع الدورى للكراتيه

محافظة الشرقية

اخبار مصر

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جامعة



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