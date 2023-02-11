السفير السنغالى بالقاهرة يشيد بجهود تنمية العلاقات الاقتصادية مع مصر

كتب - إسلام سعيد

وجّه سفير السنغال في مصر الدكتور أبو بكر صار، التحية والتقدير والشكر لجمهورية مصر العربية، بعد الجهود التي تقوم بها لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي يقدمه رئيسا مصر والسنغال، لتطوير وتنمية العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وهو ما يجب أن يستفيد منه مجتمع الأعمال في البلدين.

جاء ذلك في تصريحات، عقب انتهاء زيارة الوفد السنغالي لغرفة القاهرة، برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لبحث سبل جديدة لزيادة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين .

وقال السفير: غرفة القاهرة تضم عددًا كبيرًا من رجال الأعمال والمستثمرين، ونسعى أن يكون هناك تعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين السنغال ومصر ، خاصة في ظل الخبرات المصرية الكبيرة ، حيث إن مصر تمثل قوة وتستطيع أن تبرم شراكات مع معظم الدول الإفريقية ، وتشارك في بناء إفريقيا.

ونوّه السفير إلى أن هناك مجالات عديدة يمكن زيادة التعاون من خلالها ، من بينها التجارة والصناعة و الزراعة والثروة السمكية ، وغيرها من المجالات والفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة ، لافتًا إلى الانطلاقة القوية التي تتكون عن طريق غرفة القاهرة لدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والسنغال.