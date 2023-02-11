السجن المؤبد لـ3 أشخاص سرقوا تروسيكل تحت تهديد السلاح فى قنا

كانت قد وجهت جهات التحقيق للمتهمين حسام.ا.ع، وأحمد.ع.ا، وشحاتة.س.ش، تهمة سرقة تروسيكل المجني عليه عبد الرحمن.ع، تحت تهديد السلاح بمركز ابوتشت شمالي قنا.

كما وجهت جهات التحقيق للمتهمين حيازة بندقية آلية، وطلقات نارية وسلاح أبيض، في القضية التي حملت رقم 7168 لسنة 2022، جنح مركز أبوتشت، والمقيدة برقم 1243 لسنة 2022 كلي قنا، والتي عاقبت فيها محكمة الجنايات المتهمين بالسجن المؤبد.