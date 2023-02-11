الرئيس الجزائرى يوجّه بعدم إزعاج التونسيين على الحدود

وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعدم إزعاج وعرقلة التونسيين الوافدين والمغادرين.
وكالة الأنباء الجزائرية ذكرت أن تبون "أمر بعدم إزعاج وعرقلة المواطنين التونسيين الأشقاء في مراكز العبور الراغبين في الدخول أو الخروج من وإلى الجزائر".
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وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعدم إزعاج وعرقلة التونسيين الوافدين والمغادرين.
وكالة الأنباء الجزائرية ذكرت أن تبون "أمر بعدم إزعاج وعرقلة المواطنين التونسيين الأشقاء في مراكز العبور الراغبين في الدخول أو الخروج من وإلى الجزائر".
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