اليوم السابع
Ads
السبت، 11 فبراير 2023 03:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الجزائرى يوجّه بعدم إزعاج التونسيين على الحدود

السبت، 11 فبراير 2023 03:00 ص
الرئيس الجزائرى يوجّه بعدم إزعاج التونسيين على الحدود الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعدم إزعاج وعرقلة التونسيين الوافدين والمغادرين.

وكالة الأنباء الجزائرية ذكرت أن تبون "أمر بعدم إزعاج وعرقلة المواطنين التونسيين الأشقاء في مراكز العبور الراغبين في الدخول أو الخروج من وإلى الجزائر".

 

 


عبد المجيد تبون

الجزائر

اخبار الجزائر

تونس

اخبار تونس

حدود الجزائر وتونس



الموضوعات المتعلقة

عبد المجيد تبون: فريق إغاثة جزائرى يصل مساء اليوم إلى تركيا

الإثنين، 06 فبراير 2023 03:52 م

الخارجية الجزائرية: لعمامرة يشارك فى مؤتمر باريس للسلام ممثلا للرئيس عبد المجيد تبون

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 05:00 ص

الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون يتوجه إلى شرم الشيخ للمشاركة فى cop27

الأحد، 06 نوفمبر 2022 02:22 م

الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون يعفى 19 واليا من مهامهم

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 08:42 م

الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون يكشف عن تعديل حكومى مرتقب

السبت، 30 يوليو 2022 06:05 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة