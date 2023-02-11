الاكتئاب وسوء الصحة العقلية مرتبطان بالإصابة بأمراض القلب بين الشباب

كتبت فاطمة ياسر

الشباب الذين يشعرون بالإحباط أو الاكتئاب هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ولديهم ضعف في صحة القلب ، وفقًا لدراسة جديدة بقيادة باحثين في Johns Hopkins Medicine وقاموا بتحليل بيانات أكثر من نصف مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و 18 عامًا. ، و تضيف النتائج إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تربط بين الأمراض القلبية الوعائية والاكتئاب بين الشباب والبالغين في منتصف العمر ، وتشير إلى أن العلاقة بين الاثنين يمكن أن تبدأ في مرحلة البلوغ المبكرة.

ووجدت الدراسة ، التي نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية ، أن الشباب الذين أبلغوا بأنفسهم عن الشعور بالاكتئاب أو الذين يعانون من أيام صحية عقلية سيئة لديهم معدلات أعلى من النوبات القلبية والسكتات الدماغية وعوامل الخطر لأمراض القلب مقارنةً بهم ، و الأقران الذين ليس لديهم مشاكل في الصحة العقلية .

فعندما تكون متوترًا أو قلقًا أو مكتئبًا ، قد تشعر بالإرهاق ، كما يرتفع معدل ضربات القلب وضغط الدم ومن الشائع أيضًا أن الشعور بالإحباط قد يؤدي إلى اتخاذ خيارات نمط حياة سيئة مثل التدخين وشرب الكحول والنوم أقل وعدم التحلي بالصحة البدنية و يقول جاريما شارما ، أستاذ الطب المساعد في جونز هوبكنز ميديسن وكبير مؤلفي الدراسة ، إن جميع الظروف المعاكسة التي تؤثر عليها السلبية تؤثر على قلبك .

ودرست شارما وزملاؤها بيانات من 593616 بالغًا شاركوا في نظام مراقبة عوامل الخطر السلوكية ، وهو مسح تمثيلي على المستوى الوطني تم الإبلاغ عنه ذاتيًا تم إجراؤه بين عامي 2017 و 2020. وتضمن الاستطلاع أسئلة حول ما إذا كان قد تم إخبارهم من قبل أنهم يعانون من اضطراب اكتئابي ..

فكم عدد الأيام التي عانوا فيها من ضعف الصحة العقلية في الشهر الماضي (0 أيام ، 1-13 يومًا أو 14-30 يومًا) ، ما إذا كانوا قد عانوا من نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو ألم في الصدر ، وإذا كان لديهم عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتشمل عوامل الخطر ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وزيادة الوزن والسمنة والتدخين والسكري وضعف النشاط البدني والنظام الغذائي، و تم اعتبار الأشخاص الذين لديهم عاملين أو أكثر من عوامل الخطر هذه على أنهم يتمتعون بصحة قلبية وعائية دون المستوى الأمثل.

ومخطط انسيابي للعينة التحليلية. يشير BRFSS إلى نظام مراقبة عوامل الخطر السلوكية والأمراض القلبية الوعائية وأمراض القلب والأوعية الدموية

. وأبلغ واحد من كل خمسة بالغين عن إصابته بالاكتئاب أو الشعور بالإحباط بشكل متكرر، مع ملاحظة الدراسة أنه يمكن أن تكون هناك معدلات أعلى خلال العام الأخير من الدراسة ، والذي كان العام الأول لوباء COVID-19. وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، قفزت النسبة المئوية للبالغين الأمريكيين الذين عانوا من الاكتئاب أو القلق من 36.4٪ إلى 41.5٪ خلال العام الأول للوباء ، مع أعلى ارتفاع بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا.

وكشفت الدراسة بشكل عام ، أن أولئك الذين أبلغوا عن شعورهم بالإحباط لعدة أيام لديهم ارتباط أقوى بأمراض القلب والأوعية الدموية وضعف صحة القلب، مقارنة بالأشخاص الذين أبلغوا عن عدم وجود أيام صحية عقلية سيئة خلال الثلاثين يومًا الماضية ، فإن المشاركين الذين أبلغوا عن ما يصل إلى 13 يومًا من أيام الصحة العقلية السيئة لديهم احتمالات أعلى بـ 1.5 مرة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، في حين أن أولئك الذين يعانون من 14 يومًا أو أكثر من ضعف الصحة العقلية لديهم احتمالات مضاعفة.

ولم تختلف الارتباطات بين سوء الصحة النفسية والأمراض القلبية الوعائية بشكل كبير حسب الجنس أو الحالة الحضرية و الريفية.

وتشير دراستنا إلى أننا بحاجة إلى إعطاء الأولوية للصحة العقلية بين الشباب وربما زيادة الفحص والمراقبة لأمراض القلب لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية عقلية والعكس صحيح لتحسين صحة القلب بشكل عام.