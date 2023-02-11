اعرف مصير شخص ضبط بحوزته مليونى قطعة ألعاب نارية داخل مخزن فى الجمالية

كتب سليم على

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من ضبط قرابة مليوني قطعة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بمنطقة الجمالية، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الإتجار بالألعاب النارية ، متخذاً من مخزنه الكائن بدائرة القسم وكراً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:

فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت حائز أو مستخدم أو مستور أو حائز او مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد.

كما صدر قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 الذى أدرج البارود الأسود داخل العقوبة، وحذر من الضبط بأي ألعاب نارية فأنها في النهاية تؤدى إلى الفزع وبعض الجروح.