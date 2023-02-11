اليوم السابع
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اشتباكات عنيفة أشبه بحرب بين الشرطة ومتظاهرين ضد المهاجرين فى إنجلترا..فيديو

السبت، 11 فبراير 2023 01:53 م
اشتباكات عنيفة أشبه بحرب بين الشرطة ومتظاهرين ضد المهاجرين فى إنجلترا..فيديو أعمال الشغب أمام فندق لطالبى اللجوء فى إنجلترا من قبل مناهضين للمهاجرين
كتبت رباب فتحى

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سلطت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية الضوء على الاضطرابات والاشتباكات العنيفة، التي وقعت بين متظاهرين خارج فندق يوفر ملجأ لطالبي اللجوء في ميرسيسايد، فى إنجلترا، وقالت إن النيران اشتعلت في سيارة تابعة للشرطة، وتم قذف ضباط بالقذائف المشتعلة.

 

وتم القبض على ثلاثة أشخاص للاشتباه في ممارستهم العنف، في أعقاب اشتباكات بين الجماعات المؤيدة والمناهضة للمهاجرين، بالقرب من فندق "سوتس" مساء الجمعة.

 

قالت شرطة ميرسيسايد، إنهم كانوا في البداية يتعاملون مع احتجاج سلمي واحتجاج مضاد خارج الفندق، قبل أن يبدأ بعض الحاضرين في إلقاء القذائف.

 

وقالت كلير موسلي ، مؤسسة "الرعاية من أجل كاليه" الخيرية للاجئين ، إنها كانت من بين 100 إلى 120 شخصًا من الجماعات المؤيدة للمهاجرين، الذين ذهبوا إلى الفندق بعد سماع أن هناك احتجاجًا ضد طالبي اللجوء.

 

وقالت موسلي ، 52 عامًا ، التي أسست الجمعية الخيرية في عام 2015 ، إن المشاهد التي تلت ذلك كانت "مروعة حقًا" وتركتها قلقة على سلامة طالبي اللجوء.

 

وقالت إنها وصلت حوالي الساعة 8:15 مساءً وقامت الشرطة بفصل المتظاهرين إلى مجموعتين ، قبل اندلاع العنف.

 

قالت موسلي: "قال أحدهم إن أحد المتظاهرين (المعارضين) قد صعد إلى شاحنة الشرطة. والشيء التالي الذي تعرفه يقول أحدهم إنهم أشعلوا النار في سيارة الشرطة! ونظرت ورأيت حريقًا يتصاعد من نافذة سيارة الشرطة."

 

وأضافت: " كيف يمكن على الأرض تجاوز طوق الشرطة ، والوصول إلى سيارة الشرطة ، وتجاوزها؟ كان هناك الكثير من رجال الشرطة. كانت أشبه بمنطقة حرب".

 

واتهمت مجموعات متعددة من طالبي اللجوء المتظاهرين بالانتماء إلى اليمين المتطرف.

 

وكتب الرئيس التنفيذي لمنظمة "العمل من أجل اللاجئين"، تيم ناور هيلتون ، على تويتر: "إذا كنت جزءًا من حشد من الغوغاء خارج فندق يعيش فيه اللاجئون ، فأنت من اليمين المتطرف ... حتى لو كنت لا تحب أن يُطلق عليك هذا الاسم".

 

 


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