إنقاذ مسنة تركية بولاية قهرمان مرعش بعد قضاء 122 ساعة تحت الأنقاض.. صور

كتب عبد الوهاب الجندى

تمكنت فرق الإنقاذ التركية بولاية قهرمان مرعش، من إنقاذ مسنة تبلغ من العمر 70 عاما، وذلك بعد مرور 122 ساعة على بقائها تحت الأنقاض جراء الزلزال الذي ضرب البلاد الإثنين الماضي.

من جانبها قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إنه "لم نلاحظ تدفقا للحمم أو الرماد البركاني أو تدفق نفط وغاز في منطقة الزلزال".

وكشفت الإدارة في بيان، عن أن الزلزال الأول بقوة 7.7 درجات استمر 65 ثانية، ومدة الزلزال الثاني 45 ثانية، ومع وقوعهما اهتزت المنطقة بشكل خطير لمدة دقيقتين تقريبا.

وبحسب وسائل إعلام رسمية، قال مدير عام الحد من مخاطر الزلازل في "آفاد": إن الطاقة المنبعثة من الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات تعادل طاقة 500 قنبلة ذرية".

هذا وقد أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذى ضرب البلاد الأسبوع الماضي، إلى 20 ألفا و665 قتيلا، والمصابين إلى 80 ألفا و88 مصابا.

وقالة الإدارة التركية في بيان، اليوم السبت، إنه تم جلاء 92,697 شخصا من المناطق المنكوبة، وسجلت الإدارة هزة ارتدادية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر مركزها كهرمان ماراش جنوبي تركيا.

وفجر الإثنين الماضي، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.



فرق الإنقاذ تخمل المسنة



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