إصابة 4 أشخاص فى حادث سير تصادم دراجتين بخاريتين ببنى سويف

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق ملاحية حسن سليم التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

ودفع مرفق مرفق اسعاف بنى سويف بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من : ياسين محمد ياسين 18 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج مع كسر بالساق الأيسر، محمد أيمن فاروق 23 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالقدم الأيسر حوالي 10سم مع كسر مضاعف، احمد فضل 32 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالحوض، مصاب رابع رفض النقل وتم أخد إقرار عليه.