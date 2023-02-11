إصابة 15 شخص فى تصادم مينى باص بسيارة نقل فى المحلة.. صور

الغربية مصطفى عادل

أصيب 15 شخص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة نقل بميني باص على طريق المحلة طنطا أمام قرية الهياتم مركز المحلة، بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين لمستشفي المحلة العام.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة طنطا أمام قرية الهياتم ووقوع عدد كبير من الاصابات.

انتقلت 6 سيارات إسعاف تحت إشراف الدكتور محمد سعديه مدير مرفق الإسعاف بالغربية وتبين تصادم مينى باص بسيارة نقل واسفر الحادث عن إصابة 15 شخص بإصابات متفرقة وتم نقلهم لمستشفي المحلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.