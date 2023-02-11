إصابة فتاة سقطت من نافذة شقتها بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

أصيبت فتاة نتيجة سقوطها من نافذة مسكنها بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقلها إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط فتاة من نافذة شقة بمنطقة ابني بيتك، بمدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين إصابة الفتاة بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء جسدها، وتم نقلها إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج.

تم الاستماع لأقوال أفراد من أسرتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.