أسوشيتيد برس: فريق ترامب القانونى يسلم وثائق سرية إضافية للمدعين الفيدراليين

كتبت رباب فتحى

كشفت وكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية، أن الفريق القانوني للرئيس الأمريكي، السابق دونالد ترامب ، سلم مواد سرية إضافية إلى المدعين الفيدراليين في الأشهر الأخيرة.

وتم اكتشاف المواد الإضافية، التي تضمنت ملفًا فارغًا بعلامات سرية، من قبل محامي ترامب في مقر إقامته في مارالاجو بفلوريدا، وتم تسليمها بعد ذلك إلى وزارة العدل (DOJ).

وبحسب ما ورد تم تسليم الكمبيوتر المحمول الحالي لأحد مساعدي ترامب إلى المدعين الفيدراليين ، بعد أن تبين أن المواد السرية قد تم نسخها إلكترونيًا على الجهاز ، وفقًا لـشبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية والتي كانت أول من أبلغ عن المواد السرية الجديدة.

واعتبرت الوكالة أن هذه الاكتشافات هي الأحدث في جهد استمر لمدة عام من قبل وزارة العدل لاستعادة المواد السرية والسجلات الأخرى من الرئيس السابق.

وتدخلت وزارة العدل لأول مرة عندما تم اكتشاف أكثر من 100 وثيقة سرية بين صناديق السجلات التي استعادتها إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية من مارالاجو في يناير الماضي.

وقام محامو ترامب بتسليم العديد من الوثائق السرية في يونيو الماضي ، ردًا على مذكرة استدعاء من وزارة العدل.

ومع ذلك ، وسط مخاوف من بقاء المواد السرية في منزله، حصل مكتب التحقيقات الفيدرالي على أمر تفتيش لمنزل الرئيس السابق في فلوريدا في أغسطس واكتشف حوالي 100 وثيقة سرية إضافية.

ولا يزال تعامل ترامب مع المواد السرية موضوع تحقيق يجريه المستشار الخاص جاك سميث ، الذي تم تعيينه في نوفمبر للإشراف على تحقيقات وزارة العدل بشأن الرئيس السابق. يقود سميث أيضًا تحقيق الوزارة في دور ترامب في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول.