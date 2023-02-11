آثار الإسكندرية: المناطق السياحية لم تتأثر بالأمطار وغرفة عمليات للمتابعة

الإسكندرية - أحمد الزغبى

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة الي متوسطة على أنحاء متفرقة بالمحافظة، وحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، مع انخفاض في درجات الحرارة، وسجلت درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 11درجة مئوية.

وأعلنت منطقة آثار الإسكندرية، عن تشكيل غرفة عمليات، بناء على تعليمات الدكتور أبو بكر عبد الله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية وبرئاسة محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية، لمتابعة سقوط الأمطار، من أجل سرعة التعامل مع أى تراكم الأمطار في مختلف المواقع الأثرية بالمحافظة.

وأكد مدير عام آثار الإسكندرية، أن هناك متابعة بجميع المناطق الأثرية بالمحافظة، بتواجد مديري عموم ومديري المناطق الاثرية محمد عبد الرسول مدير عام آثار أبو مينا، هيام رميح مدير عام آثار شرق، محمد فوزي مدير عام آثار وسط كريم عودة مدير آثار غرب، محمد عز المشرف على قلعة قايتباي لمتابعة حالة المواقع والمناطق الأثرية بالاسكندرية، ووفق توجيهات الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والتعليمات الصادرة من رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، لرصد حالة المواقع والمباني، واتخاذ كل مايلزم لحماية المواقع الاثرية بالتنسيق مع الأجهزة المحلية بالمحافظة.

وأضاف محمد متولي، أن قلعة قايتباي لم يتم رصد أي تأثيرات مناخية أو تراكم المياه بها، وذلك بسبب إقامة حاجز الأمواج الذي حمى قلعة قايتباي من تأثير القنوات الشتوية وخاصة ارتفاع الأمواج العالية، حيث بالفعل تمت حماية القلعة بنسبة 100%، وذلك بفضل حاجز الأمواج الممتد لـ 520، ويلتف حول القلعة من ثلاث جهات، ما جعل المياه المحصورة بين جسم الصخرة الأم الحاملة لقلعة قايتباي وحاجز الأمواج عبارة عن مياه هادئة تماما، وكأنها بحيرة حيث كانت مياه البحر في النوات الشديدة فيما مضى قبل بناء الحاجز تدخل من فتحات الشبابيك الساحلية اسفل القلعة بالسراديب الساحلية .

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ فى جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار علي المحافظة .

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميدانى على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى تجنباً لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة.