نقابة المهندسين بالإسكندرية تفتتح معمل لتطوير مهارات أعضائها.. غدا

الإسكندرية - جاكلين منير

تفتتح نقابة المهندسين بالإسكندرية غدًا السبت، معمل للتدريب الهندسى الذى تم تجهيزه بالتعاون بين لجنة العلوم الهندسية والتدريب بنقابة المهندسين بالإسكندرية ولجنة المعامل بالنقابة العامة مع شركة رائدة فى مجال إدارة الكهرباء والطاقة بحضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين وأعضاء هيئة المكتب بالنقابة العامة والدكتور هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية ورئيس جامعة الإسكندرية وعمداء كليات الهندسة.