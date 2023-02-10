وأكد كيماكوفسكي، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن جميع الطرق بالقرب من أرتيوموفسك (باخموت) تخضع لسيطرة القوات المسلحة الروسية، مشيرا إلى أنه تم تحرير كراسنايا جورا، مشيرا إلى أن جميع الطرق الآن تخضع لسيطرة نيران القوات المسلحة الروسية.

وأوضح أنه توجد طرق أخرى بخلاف الطرق الرئيسية، فرعية يمكنك التحرك على طول أحزمة الغابات، وعلى طول الطرق الترابية، أي أنه هناك طرق لتوصيل الإمدادات والتعزيزات.

وأعرب المسؤول الروسي عن توقعه بهزيمة جميع التشكيلات من الجيش الأوكراني قريبا، مؤكدا أنه سيكون مصيرهم تسليم مدينة أرتيوموفسك (باخموت).

ومن جانبه أخرى أفاد مركز حميميم الروسي للمصالحة بسوريا، اليوم الجمعة، بوصول أكثر من 20 طنًا من المساعدات الإنسانية الروسية إلى مطار حميميم لتوزيعها على المنكوبين جراء الزلزال المدمر .

ذكر المركز، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن طائرة نقل عسكرية روسية وصلت إلى مطار حميميم وسلمت أكثر من 20 طنا من المساعدات الإنسانية، لتوزيعها من قبل قوات حميميم على المحتاجين في المناطق المتضررة.

وأكد المركز مواصلة قواته في تقديم العون والمساعدة في إزالة الأنقاض والبحث عن ناجين وتقديم المعونات والمساعدات الإنسانية للمحتاجين في كافة المحافظات السورية المتضررة.

وكانت روسيا أرسلت قبل ذلك، أكثر من 4.5 أطنان من المواد الغذائية من الأطعمة المعلبة والدقيق والمعكرونة وغيرها من المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الأساسية.