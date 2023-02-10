مركز الأورام بالمستشفى التعليمى بالزقازيق يوفر أحدث نظم العلاج الكيماوى

يعد مركز علاج الأورام بمستشفى الأحرار التعليمى بمدينة الزقازيق ، والمجهز بأحداث الأجهزة الطبية، أحد أحدث مراكز علاج الأورام على مستوى المحافظة، والذى يخدم المرضى من أبناء محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة.

فمشروع مركز الأورام يشمل مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى والتى تم الانتهاء منها بالفعل "المعجل الخطى والعلاج الإشعاعى، جهاز المحاكى المقطعى، وحدة التخطيط الإشعاعى، وحدة العلاج الكيماوى، وحدة تحضير العلاج الكيماوى، العيادات الخارجية"، أما المرحلة الثانية من المقرر تنفيذها الفترة المقبلة وتشمل "مركز جراحات الأورام، رعايات أورام، داخلى أورام" وذلك بتكلفة تقدر بـ150 مليون جنيه.

يقدم المركز خدمات علاج الأورام بالإشعاع بتوفير أحدث التقنيات التى توصل إليها العلم عن طريق جهاز المعجل الخطى Versa HD وجهاز المقطعية بالمحاكاة CT-simulator، ويمكنه استيعاب مرضى الأورام للعلاج بالإشعاع بتقنيات ثلاثية الأبعاد ومتغير الشدة، مع توفير معظم احتياجات المريض فى نفس المكان ومتوقع استقبال المرضى فى القريب العاجل.

كما يقدم خدمة العلاج الكيماوى بتوفير أحدث الإمكانيات وأفضل الفرق الطبية المدربة من تمريض وصيدلة إكلينيكية، وبه غرفة خلط وريدى مخصصة لتحضير أدوية الكيماوى، وذلك لضمان توفير جودة الخدمة لمرضى الأورام وتطبيق كل المعايير العالمية لحفظ سلامة المرضى.

ويتكون المركز من ثلاثة طوابق وتم تجهيزه بكل الإمكانيات التى تجعل منه مركزا متكاملا لعلاج الأورام، ويضم عيادة علاج ألم وعيادة تغذيه علاجية، ويتواجد به منطقة انتظار مرضى جيدة وملائمة، كما توجد خطة تطوير مستقبلية للمركز بتوفير باقى الخدمات لمرضى الأورام من غرف لجراحات الأورام وغرف لمرضى الداخلى وغرف رعاية مركزة ورعاية حرجة وتوفير كل العيادات التخصصية لاكتمال الخدمة، كما سيتم توفير التقنيات الأخرى للعلاج Brachytherapy وتوفير وحدة أمراض دم وزرع نخاع إن أمكن، وتوفير الأجهزة التشخيصية الغير متوفرة بالمحافظة PET-CT or PET-MRI.

يذكر أن مستشفى الأحرار قدمت خدمات طبية لأهالى المحافظة خلال الفترة الماضية، فهى تعمل بطاقة 450 سريرا، تشمل أسرة "الداخلى، الرعاية، الحضانات، الاستقبال"، فبلغ نسب التردد فى قسم الاستقبال 118 ألفا و288 حالة، بالإضافة إلى 250 ألفا و736 حالة بالعيادات الخارجية، كما استقبل قسم الأشعة 112 ألف حالة، وقدم خدمات تنوعت ما بين أشعة "عادية، ماموجرام، رنين، دوبلر، موجات فوق صوتية، رسم قلب، مقطعية، المسح الذري"، علاوة على إجراء أكثر من 5 آلاف حالة منظار، وإجراء 115 ألفا و197 عملية جراحية، و146 عملية قلب مفتوح و213 قسطرة قلبية.