مراقبة الأغذية تحرير 198 محضراً وتغلق 59 منشأة بدون ترخيص فى الدقهلية

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 198 محضراً وسحب 121 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1731 كيلو من أغذية متنوعة و270 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتغير في الخواص الطبيعية.

تأتي تلك الحملات بناء علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية علي جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.