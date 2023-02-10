اليوم السابع
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الجمعة، 10 فبراير 2023 04:47 م
أكرم القصاص
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مراقبة الأغذية تحرير 198 محضراً وتغلق 59 منشأة بدون ترخيص فى الدقهلية

الجمعة، 10 فبراير 2023 04:04 م
مراقبة الأغذية تحرير 198 محضراً وتغلق 59 منشأة بدون ترخيص فى الدقهلية جانب من المضبوطات
الدقهلية ــ محمد الحبشى

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قامت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، خلال الأسبوع الماضى بشن حملات تفتيشية على 203 منشآت، تبين وجود 59 دون ترخيص و6 أخرى تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.
 
وتمكنت الحملات من تحرير عدد 198 محضراً وسحب 121 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1731 كيلو من أغذية متنوعة و270 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتغير في الخواص الطبيعية.
 
تأتي تلك الحملات بناء علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية علي جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك. 
 
وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.
اعدام منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي
اعدام منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي

 

اعدام منتجات
اعدام منتجات

 

 

جانب من المخالفات المضبوطة
جانب من المخالفات المضبوطة

 

 

ضبط مخالفات
ضبط مخالفات

 

 

مخالفات تم ضبطها
مخالفات تم ضبطها

 

 

مخالفات متنوعه تم ضبطها
مخالفات متنوعه تم ضبطها

 


 

 


مديرية الصحة

مراقبة الاغذية

الصحة العامة

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مدي الصلاحية

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