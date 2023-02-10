محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف أعمال صيانة الأعمدة ورفع كفاءة الإضاءة العامة

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء للاهتمام برفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الأحياء، وتكثيف الأعمال الدورية لصيانة الأعمدة وإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة، وإزالة المخلفات الناتجة عن عمليات الإحلال والتجديد في وقتها، وكذلك تخفيض استعمال الإنارة العمومية ترشيدًا للاستهلاك مُشددًا على عدم ترك الشوارع مظلمة حرصا على أمن وسلامة المواطنين.

وفي هذا الصدد ، قام حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي شملت شارع جمال عبد الناصر ، شارع 30 الجديد ، شارع النبوي المهندس ، شارع ملك حفني ، متفرعات شارع 25 طوسون ، عزبة الكوبانية ،شارع الجبل حيث تم إنارة 8 كشافات ليد ، و11 كشاف صوديوم، وكذا 3 كشافات ليد أذرع ، وتركيب 2 مجموعة صوديوم ، وصيانة الكابلات الأرضية و الشبكات الهوائية و عزلهم عقب انتهاء أعمال الصيانة

وشهد مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء طه زهير أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة حيث تم إصلاح برن حبشي وربط شدة مقطوعة بعزبة الجزار ، فضلا عن صيانة 13 كشاف وتركيب مفتاح A160 ببرن قرية بهيج

وواصل حي وسط برئاسة الأستاذة عزة سعد أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة شملت صيانة الأعمدة و تركيب كشافات ليد بشوارع دينوقراط بالازاريطة ، أنوبيس بالشاطبي ، النادى الأوليمبي وابور المياه بالتنسيق مع شركة الكهرباء

بينما قام حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة حيث تم صيانة 11 كشاف وإنارتهم بشارع أحمد كمال ، الحجاري، أغا الشاعر، سوق الحصر والترك ، شارع ابن باجة والغزالي بالإضافة الي تغيير 3 كشافات ليد شارع المسافر خانه، الفحام ، محمد عبده.