اليوم السابع
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لماذ لا يشعر بعض الناس بالزلازل؟.. وما الأحزمة السبعة؟

الجمعة، 10 فبراير 2023 05:00 ص
لماذ لا يشعر بعض الناس بالزلازل؟.. وما الأحزمة السبعة؟ زلزال سوريا
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور جاد القاضي عميد معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن السبب في شعور البعض بحدوث الزلزال والبعض الآخر لا، يتوقف على عدة أسباب منها وضع الشخص "نايم أو صاحى  أو واقف أو جالس  أو يتحرك وأيضاً اذا كان الطابق الأرضى أو فى طابق مرتفع ، وقريب من موقع الزلزال، كل هذه العوامل لها دور في تحديد الشعور بالزلزال . 
 
وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، قال القاضي أن مصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.
 
وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد اليوم الاثنين هزة أرضية علي بعد 691 كيلو مترا شمال رفح في تمام الساعة 03:17:38 مساءً بالتوقيت المحلى وسجلتها محطات الشبكة القومى للزلازل التابعه لمعهد الفلك، بقوة 7.7 درجة علي  مقياس ريختر، على خط العرض: 37.13  شمالا ، وخط الطول : 18.30 شرقا، والعمق: 18.30 كم.
 
وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.
 
والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.
 
وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثرعرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.
 

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