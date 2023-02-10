كيف تحمى طفلك من الإصابة بمشاكل القلب خلال علاج السرطان؟

كتبت فاطمة ياسر

تم وضع أول إرشادات سريرية دولية فى العالم للمساعدة فى منع وعلاج مضاعفات القلب لدى الأطفال الذين يخضعون ل علاج السرطان ، فالمبادئ التوجيهية التى تعمل على التطورات تغطي تقييم أمراض القلب والأوعية الدموية، والفحص والمتابعة لمرضى الأطفال الذين يتلقون علاج السرطان بعلاجات جزيئية جديدة، وعلاج مناعي، وكيماوي وإشعاعي.

وحدد إجماع الخبراء، بقيادة باحثين من معهد مردوخ فى أسترليا لأبحاث الأطفال، المجموعة المعرضة للخطر من مرضى السرطان الذين يجب أن يخضعوا لفحص القلب، وتوحيد نهج الفحص والمراقبة أثناء العلاج وقدم توصيات لحماية قلوب الشباب الضعيفة.

وقالت راشيل كونيرز، الأستاذة المساعدة في مستشفى مردوخ للأطفال، هناك إرشادات دولية لمراقبة الآثار الجانبية السيئة للقلب أثناء العلاج للمرضى البالغين، لم يكن أى منها خاصًا بالأطفال.

وقال البروفيسور المساعد كونيرز، إن نجاح أدوية السرطان الجديدة زاد من فرص الآثار الجانبية للقلب التى تحدث فى وقت مبكر أثناء العلاج، وأحيانًا فى غضون أيام، ما يستدعي مراقبة صحة القلب عن كثب والمراقبة المبكرة.

وأضاف، "أن التطورات الأخيرة فى علاج سرطان الأطفال أدت إلى معدلات بقاء تجاوزت 80 %، ومع ذلك فإن تحسين النتائج الصحية الخطيرة للناجين يظل تركيزًا مهمًا وأساسيًا ، والوقاية أمر أساسي".

وأشار إلى أن مضاعفات القلب هى السبب الرئيسي لوفاة الناجين من سرطان الأطفال، وتأتى فى المرتبة الثانية بعد الانتكاس السرطاني، موضحا أن العلاجات الحديثة بما فى ذلك الطب الدقيق قد وسعت العوامل التى يمكن أن تسبب مشاكل في القلب، مؤكدا أن الناجين من سرطان الأطفال أكثر عرضة للإصابة بفشل القلب بخمسة عشر مرة وأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بثمانى مرات من عامة السكان.

وقال الأستاذ المساعد كونيرز، إن المبادئ التوجيهية ستكون أداة لا غنى عنها للأطباء لتقليل التأثير الضار لعقاقير السرطان على قلوب الأطفال.

وتألفت مجموعة الخبراء الأسترالية والنيوزيلندية من أطباء القلب للأطفال والكبار وأطباء أورام الأطفال الذين اتبعوا نهج إجماع دلفي عبر 11 مجالًا لرعاية أمراض القلب والأورام.

وأقرت المجموعة الأسترالية لأورام الأطفال النيوزيلندية الدراسة بالإرشادات المفيدة لأي معاهد جامعية تعالج مرضى أورام الأطفال أو تبدأ عيادات أورام القلب.