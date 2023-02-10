عريس يفاجئ المعازيم بتقبيل قدم والديه ويقول شعرا بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

فاجأ عريس المعازيم ووالديه أثناء حفل زفافه المقام في أحد المراكب النيلية بمدينة دسوق، في محافظة كفر الشيخ، مساء أمس الخميس، بإلقاء قصيدة عن فضل والدته ووالده اللذين يعتبرهما عمود البيت ورمانة ميزانه، وسط تأثر كبير من جميع الحضور الذين أعجبوا بالقصيدة، ثم قبل قدم والدته ووالده إيمانًا منه بمجهودهما، وعرفانه لما قاما به من جهد كبير من أجل تربيته هو وأشقائه.

وقال العريس في قصيدته عن أمه: لما كنت أحكي لها تصدقني، من غيرك يستاهل حبي والله أنا كسبان بوجودك، أمي الحب بدون أسباب، أمي موجودة الدنيا أمان صوتها طيبة وبركة، بعمل في اليوم ألف مصيبة، بس أنا والله بحبك حب أنا عمري في يوم ما اديته لحد.

وعقب انتهائه من قصيدته عن والدته ألقى عصام خاطر العريس الشاب، المقيم بقرية شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق، في كفر الشيخ، قصيدة أخرى عن والده، قائلا: قالوا في الأب إنه الضهر والحيطة اللي شايلة البيت، يعني الإيد الخشنة، والظهر اللي مش بيميل، يعني اللي عضوه يميل ولا يسيبك تميل، لافتا إلى أن والده بمثابة السند الذي عبر به الشارع، وسانده في كل مواقفه حتى أصبح عريسا، واعتمد على نفسه، قائلا: أبويا إن غاب تغيب الشمس، أبويا اللي في ظهري اللي لما احتاجه بيجيني لوحده من غير ما أنده، وعقب انتهاء قصيدته فاجأ الجميع مرة أخرى بتقبيل يد والدته ثم تقبيل قدمها.



عريس يلقي شعرا في والدته



عريس يقول في والده شعرا