"ضحك علينا بالعائد المادى".. كيف استولى مستريح البورصة على أموال المواطنين

كتب أحمد حسني

استمعت نيابة القاهرة الجديدة لأقوال 4 مواطنين مجنى عليهم في واقعة القبض على "مستريح البورصة". المجني عليهم أدلوا بشهاداتهم بأن المتهم أقنعهم باستثمار أموالهم في مجال البورصة مقابل عائد مالي كبير، وهو ما التزم به في بداية الأمر قبل أن ينقطع عن دفع العائد المالي للمجني عليهم. ووصلت المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من المجني عليهم 20 مليون جنيه.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة استمعت لأقوال متهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها في البورصة.

واعترف المتهم أمام النيابة بجمع 20 مليون جنيه من 4 مواطنين، بحجة استثمارها بأرباح شهرية، بالإضافة لتحرير شيكات بدون رصيد للمواطنين، وعدم دفع الأرباح الشهرية لهم. ووجهت النيابة تهمة النصب والاحتيال للمتهم، وطلبت استكمال التحقيقات الأمنية حول الواقعة.

بداية الواقعة ببلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (4 مواطنين) بتضررهم من (مالك إحدى شركات الديكورات - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة)، لتحصله منهم على مبالغ ماليـة تجاوزت (20 مليون جنيه) وتحريره شيكات بنكية بقيمتها، بدعوى استثمارها بالبورصة، وبمجال عمله مقابل أرباح شهرية، ونظراً لعدم التزامه بالاتفاق المبرم بينهم توجهوا لصرف الشيكات، وتبين أنها دون رصيد واتهموه بالنصب عليهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال استخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى تواجد المشكو في حقه بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة النزهة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المبلغين أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.