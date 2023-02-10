صعود أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كتب ـ هانى الحوتى

ارتفعت أسواق المال الإماراتية ، بختام تعاملات جلسة اليوم، الجمعة، إذ صعد المؤشر العام لسوق دبى المالي بنسبة 0.23% رابحًا 8.15 نقطة ليغلق عند مستوى 3453.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 130.4 مليون سهم محققة ما قيمته 330 مليون درهم من خلال تنفيذ 6013 صفقة لعدد 37 سهمًا.

وقفزت 5 قطاعات ب بورصة دبي على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.62%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.23%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاعي السلع الاستهلاكية، والعقارات بنسبة 1.44%، 0.07%، على التوالي.

وزاد 21 سهمًا على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 7.50%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 3.96%، وتراجعت 10 أسهم على رأسها شركة دار التكافل بنسبة 6%، ثم سهم مجموعة تيكوم بنسبة 3.40%، فيما تصدر سهم بنك شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم تداول 26.5 مليون ورقة بقيمة 153.4 مليون درهم.

وقفز مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبى للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.165% رابحًا 16.35 نقطة ليغلق عند مستوى 9951.29 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.471 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 413.2 مليون سهم، بقيمة 2.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 10009 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.16%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.76%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.56%، وأخيرًا قطاع العقار بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 2.02%، ثم قطاع المرافق بنسبة 1.26%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.09%.

وقفز 23 سهمًا ببورصة أبو ظبى على رأسها سهم "بنك أم القيوين الوطني" بنسبة 14.48%، ثم سهم "شركة هيلي القابضة" بنسبة 5.25%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 4.83%، وتراجع 23 سهمًا على رأسها سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 9.88%، ثم سهم "أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات" بنسبة 5.36%، ثم سهم "شركة انفيكتوس للاستثمار بي أل سي" بنسبة 4.06%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 609 مليون درهم.