وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن سول فرضت عقوبات خاصة على 4 خبراء تقنيين كوريين شماليين و7 منظمات تابعة للمكتب العام للاستطلاع (RGB)، وهو وكالة الاستخبارات العسكرية في كوريا الشمالية، بسبب تورطهم في سرقة العملات المشفرة والهجمات الإلكترونية في الماضي.

ويشتبه على نطاق واسع في أن كوريا الشمالية تورطت في سرقة العملات المشفرة لتمويل برامجها النووية والصاروخية المتقدمة على ما يبدو.. ووفقا لتقرير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي صدر العام الماضي، فإن كوريا الشمالية متهمة بسرقة ما يصل إلى 400 مليون دولار من العملات المشفرة عام 2021.

ويعد إعلان اليوم أول عقوبات مستقلة تفرضها كوريا الجنوبية ضد جارتها الشمالية في مجال الأنشطة السيبرانية غير المشروعة.

وكانت إدارة "يون سيوك-يول" قد فرضت في وقت سابق عقوبات على الأفراد والمؤسسات ذات الصلة ببرامج الأسلحة لكوريا الشمالية ومحاولات التهرب من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر وديسمبر على التوالي.