رئيس وزراء سلوفاكيا يعد زيلينسكى بمقاتلات "ميغ 29"

وكالات

أفادت وسائل الإعلام السلوفاكية بأن رئيس الوزراء، إدوارد هيغر، وعد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكى بمقاتلات "ميغ 29".

وأفادت وكالة TASR السلوفاكية للأنباء بأن زيلينسكي طلب من رئيس الوزراء السلوفاكي خلال لقائهما الثنائي الخميس "توريد مقاتلات "ميغ 29" لكييف للدفاع عن أوكرانيا في وجه العدوان الروسي".

وحسب الوكالة، فإن رئيس الوزراء رد بأن "سلوفاكيا ستعمل كل ما في وسعها من أجل تلبية هذا الطلب".

ونقلت الوكالة عن هيغر قوله: "طلب منا المساعدة، وسأل عن طائرات "ميغ 29". وأجبت أننا سنناقش ذلك... وسيتم إطلاع الرأي العام على نتائج المناقشات".

وبشأن المواعيد المحتملة أشار هيغر إلى أن ذلك سيتوقف على سير المباحثات، وأنه أطلع وزير الدفاع ياروسلاف ناد على طلب زيلينسكي، مضيفا أن "الحكومة السلوفاكية تهتم بإنجاز المباحثات بهذا الصدد بأسرع ما يمكن".

وأضاف أن زيلينسكي طلب كذلك منظومات وذخيرة لحماية المدن الأوكرانية من قصف القوات الروسية.