اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 فبراير 2023 05:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئيسة الحكومة التونسية تترأس مجلسا وزاريا يناقش اتفاقية الضمان الاجتماعى مع كندا

الجمعة، 10 فبراير 2023 05:00 ص
رئيسة الحكومة التونسية تترأس مجلسا وزاريا يناقش اتفاقية الضمان الاجتماعى مع كندا رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ترأست نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة التونسية، اجتماع مجلس الوزراء الذي تداول وأبدى موافقته على عدد من مشروعات المراسيم والأوامر، منها ما يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان اجتماعي مبرمة بتاريخ 18 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية وكندا.
 
كما تضم اجتماع مجلس الوزراء مناقشة مشروعات المراسيم التي تتعلق بتنقيح القانون 9 لسنة 1989 المؤرّخ في أوّل فبراير 1989 والمتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة وإتمامه وغيرها من الموضوعات التي تتعلق بالاستثمار والمالية والجمعيات .
 
جاء ذلك وفقا لبيان صدرالخميس عن رئاسة الحكومة التونسية.

تونس

حكومة تونس

نجلاء بودن

كندا

الحكومه التونسيه

قيس سعيد



الموضوعات المتعلقة

باختصار أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12.. ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 17134 شخصا وصور فضائية لحركة الأرض عقب الزلزال.. ديزنى تسرح 7000 موظف.. ورئيس تونس يرفع مستوى التمثيل الدبلوماسى لبلاده فى سوريا

الجمعة، 10 فبراير 2023 12:00 ص

تونس تُحبط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية

الخميس، 09 فبراير 2023 09:18 م

وزيرا خارجية تونس والجزائر يؤكدان حرصهما الثابت على تنسيق التعاون الثنائى

الخميس، 09 فبراير 2023 01:00 ص

تونس تحبط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية

الأربعاء، 08 فبراير 2023 09:00 م

ضبط 3 أشخاص لانتمائهم إلى جماعات إرهابية فى تونس

الأربعاء، 08 فبراير 2023 05:32 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة