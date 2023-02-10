رئيسة الحكومة التونسية تترأس مجلسا وزاريا يناقش اتفاقية الضمان الاجتماعى مع كندا

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ترأست نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة التونسية، اجتماع مجلس الوزراء الذي تداول وأبدى موافقته على عدد من مشروعات المراسيم والأوامر، منها ما يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان اجتماعي مبرمة بتاريخ 18 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية وكندا.

كما تضم اجتماع مجلس الوزراء مناقشة مشروعات المراسيم التي تتعلق بتنقيح القانون 9 لسنة 1989 المؤرّخ في أوّل فبراير 1989 والمتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة وإتمامه وغيرها من الموضوعات التي تتعلق بالاستثمار والمالية والجمعيات .

جاء ذلك وفقا لبيان صدرالخميس عن رئاسة الحكومة التونسية.