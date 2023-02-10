حملة لتسوية وتمهيد الطرق العامة والفرعية فى بيلا استعدادا لعودة الدراسة

كفر الشخ- محمد سليمان

أطلق جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الجمعة، حملة مكبرة داخل المدينة وقرى المركز لتسوية وتمهيد الطرق العامة والفرعية بالمدينة والقرى وإزالة التربة الطينية المتراكمة فوق الطرق الأسفلتية الناجمة من مياه الأمطار خلال الأيام الماضية، استعداداً لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني بالمدارس يومي السبت والأحد المقبلين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ونفذت الوحدات المحلية بمركز بيلا، عمليات التسوية وإزالة التربة الطينية بالشوارع خاصة الشوارع المؤدية للمدارس والمعاهد الأزهرية بواسطة معدات الوحدات المحلية بإشراف رؤساء القرى ميدانياً، وجارِ إزالة باقي الطبقات الطينية بباقي شوارع قرى المركز.

وشن مجلس مدينة بيلا، حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة وتسوية وتمهيد الطرق وشوارع المدينة بصفة دورية ويومية خلال الوردتين الصباحية، والمسائية، للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية والأمطار المتوقعة خلال فصل الشتاء، للحفاظ على سلامة الطلاب وجميع العاملين بالمدارس استعدادا لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني يومي السبت والأحد المقبلين.

وشدد رئيس المدينة على ضرورة التأكد من إزالة الطبقات الطينية الموجودة بالشوارع ورفع مياه الأمطار في محيط المدارس وأفنيتها، واستمرار حملات النظافة حول محيط المدارس ورفع القمامة وإزالة كافة الإشغالات والباعة الجائلين، في إطار حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باتخاذ اللازم لرفع مياه الأمطار من المدارس وإزالة آثار الطقس السيئ، لتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة للطلبة والعاملين في المدارس استعدادا لانتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2022 م.



مسح الطرق لاستقبال المدارس



جانب من حملات النظافة



مسح الطرق من اثار الطرق