حملات نظافة ورفع مياه الأمطار ومسح الطرق حول المدارس استعدادا للتيرم الثاني

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، اليوم الجمعة، أعمال نظافة يومية ورفع كفاءة الإنارة، ومسح الطرق، إضافة لرفع مياه الأمطار، بـ"بيلا، دسوق، والحامول، وقلين، بلطيم"، استعدادا لاستقبال الطلاب ب 256 مدرسة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملة نظافة مكبرة بنطاق الوحدات القروية ورفع القمامة والمخلفات الصلبة من مناطق التجمع أول بأول فضلاً عن أعمال تسوية وتمهيد الطرق، مشدداً على ضرورة التأكد من إزالة الطبقات الطينية الموجودة بالشوارع ورفع مياه الأمطار في محيط المدارس وأفنيتها، واستمرار حملات النظافة حول محيط المدارس ورفع القمامة وإزالة كافة الإشغالات والباعة الجائلين، في إطار حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باتخاذ اللازم لرفع مياه الأمطار من المدارس وإزالة آثار الطقس السيئ، لتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة للطلبة والعاملين في المدارس استعدادا لانتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2022 م.

تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، إنهاء رفع مياه الأمطار بالقري، استعداداً لبدء الفصل الدراسي الثاني،بتسوية الطرق ،وتمهيدها والشوارع والميادين و محيط المدارس، جاء ذلك تحت إشراف نائب رئيس المدينه، للنظافة والتجميل، ورؤساء القرى الشيخ مبارك والربع والزهراء وبر بحري والشهابية والساحل القبلي ،مع الأطقم المعاونة لهم.

وتابع اللواء خالد محمد كشك. رئيس مركز ومدينة قلين، الأعمال التمهيدية لأعمال الرصف بالمركز وبقريه قونه، ورفع الطبقة الاسفلتية بطريق قرية القلينى، استعدادا لعملية الرصف حسب الخطة الاستثمارية، إضافة لرفع مخلفات التجريف ومراجعة البنية التحية، والتأكد من صلاحيتها من مياه وصرف وغاز ورفع كفاءة ورصف الطرق وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية والتمهيد لأعمال الرصف.

تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال ورفع جميع المخلفات والقمامة بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية بالإضافة إلى رفع مخلفات الامطار بشارع سعد زغلول على مدار اليوم، وذلك فى إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة اليومية، وكنس الشوارع بعد الانتهاء من سوق الجمعة، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ، ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلى المقالب العمومية.



اعمال النظافة بالحامول



اعمال النظافة بمدينة بيلا



جانب من حملات النظافة



جانب من رفع المخلفات



جانب من رفع المخلفات



مسح الطرق لاستقبال المدارس



مسح الطرق من اثار الطرق



