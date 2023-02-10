اليوم السابع
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جروسى: الوضع في محطة زابوروجيه الكهروذرية هش وغير مستقر

الجمعة، 10 فبراير 2023 05:00 ص
جروسى: الوضع في محطة زابوروجيه الكهروذرية هش وغير مستقر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى
وكالات

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أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسى، أن الوضع في محطة زابوروجيه الكهروذرية هش للغاية وغير مستقر.

وقال جروسي خلال لقائه مع مدير شركة "روس آتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشوف: "لسوء الحظ، لا يزال الوضع هشا للغاية وغير مستقر".

وأكد على ضرورة تأجيل تناوب مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب الوضع الحالي في المنطقة التي سجلت فيها عدة انفجارات.

وأعرب ليخاتشوف، عن استعداد روسيا لتنفيذ مبادرة جروسي، حول إعلان منطقة آمنة في محيط محطة زابوروجيه الكهروذرية.

وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة الشرقية لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد المفاعلات، حيث تشتمل على 6 مفاعلات بسعة 1 غيغاواط.

ومنذ مارس تخضع المحطة لحماية الجيش الروسي، فيما أكدت الخارجية الروسية أن هذه الخطوة كانت مبررة لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.

ويواصل الجيش الأوكراني قصف إنيرغودار بانتظام، وكذلك منطقة المحطة النووية المجاورة للمدينة، فيما قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن نظام كييف يسعى لخلق نوع من التهديد بحدوث كارثة نووية من خلال الاستمرار في قصف المحطة عن عمد.


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