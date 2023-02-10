جامعة المنوفية ضمن أفضل الجامعات المصرية فى تصنيف الجامعات الأسبانى ويبومتركس

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية ، إختيار جامعة المنوفية ضمن أفضل الجامعات المصرية في تصنيف الجامعات الأسباني ويبومتركس، والذي يدرج 14 جامعة مصرية داخل التصنيف من بين أكثر من 100 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية.

وأوضح القاصد أن تصنيف ويبومتركس هو نظام لتقييم الجامعات العالمية حيث يغطي أكثر من 20000 جامعة، مشيرا إلي أن هذا التصنيف يصدر في أسبانيا عن المجلس العالي للبحث العلمي ، وهو تقييم نصف سنويا يصدر في شهري يناير ويوليو من كل عام، ويعتمد على قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية وفقا لعدة معايير هي "الحجم - الإشارة إلى الأبحاث - الأثر العام".

ويهدف التقييم إلي تحسين وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على الإنترنت وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح.

وأكد الدكتور أحمد القاصد، أن جامعة المنوفية تدعم البحث العلمي والباحثين وتدعو الباحثين من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلي نشر المزيد من الأبحاث العلمية في المجلات و الدوريات العالمية. إلي جانب تشجيع الباحثين بالجامعة علي عمل الأبحاث الجماعية المشتركة في التخصصات المختلفة للوصول إلي أفضل النتائج العلمية التي تخدم البحث العلمي والمجتمع

وأعلن رئيس الجامعة أنه تم نشر 24298 بحثا لأعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية بالمجلات والدوريات العلمية العالمية خلال الفترة الماضية ، مشيرا إلي أنه تم نشر 228 بحثا خلال الشهر الماضي.