تقديم دروس منهجية لرواد المساجد وتواصل فعاليات المنبر الثابت بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد مساجد شمال سيناء تكثيفا للدروس المنهجية لرواد المساجد المتخصصة فى العلوم الشرعية المختلفة، واستمرار فعاليات برنامج المنبر الثابت.

وقال الشيخ محمود مرزوق مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، إن العلماء أئمة المساجد بأوقاف شمال سيناء يواصلون الأداء المتميز فى تقديم الدروس المنهجية لرواد المساجد المتخصصة فى العلوم الشرعية المختلفة، لافتا أنه فى بعض المساجد تنطلق الدروس يوم الثلاثاء وفى البعض الآخر يوم الأربعاء من كل أسبوع بعد صلاة المغرب.

وأضاف أن علماء الأوقاف والأزهر يواصلون رسالتهم فى تصحيح المفاهيم ونشر الفكر الوسطى المعتدل والمستنير عبر برنامج "المنبر الثابت" بمساجد شمال سيناء فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وأشار مدير أوقاف شمال سيناء إلى أنه فى هذا السياق تنظم ندوات برنامج (المنبر الثابت) الدعوي المشترك بين مديرية أوقاف شمال سيناء ومنطقة وعظ الأزهر بشمال سيناء بعدد من المساجد الكبرى المشاركة في النشاط.

وسبق وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء عن مد فترة استلام طلبات التقديم للراغبين المشاركة فى المسابقة القرآنية لأبناء شمال سيناء مشاركة بين وزارة الأوقاف ومحافظة شمال سيناء بجميع مقار إدارات الأوقاف الفرعية على مستوى مراكز المحافظة حتى الأحد الموافق 2023/2/19م.

وقال الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، إنه يتواصل استلام طلبات التقديم للراغبين المشاركة فى المسابقة القرآنية لأبناء شمال سيناء مشاركة بين وزارة الأوقاف ومحافظة شمال سيناء بجميع مقار إدارات الأوقاف الفرعية على مستوى مراكز المحافظة.

وأضاف أنه تسهيلاً على المتقدمين الراغبين في المشاركة، سوف يتم استلام طلبات التقديم بجميع مقار إدارات الأوقاف الفرعية على مستوى مراكز المحافظة، على أن يحدد فى الطلب المستوى الذى يرغب المتقدم الاختبار فيه من المستويات الأربعة المحددة فى إعلان المسابقة.

وأوضح أن المسابقة تتضمن المستوى الأول : المرحلة الابتدائية 7 أجزاء، والمستوى الثاني : المرحلة الإعدادية 10 أجزاء، والمستوى الثالث : المرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم، والمستوى الرابع : مفتوح للجميع في القرآن الكريم كاملا، (أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم)، وستضم المسابقة إلى جانب حفظ القرآن الكريم الإلمام بالآداب العامة في الإسلام.

وأشار مدير أوقاف شمال سيناء إلى أنه على المتقدمين مراعاة توفر الشروط وهى طلب تقديم للمسابقة وصورة شخصية حديثة، وصورة من شهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومى لولى أمر الطالب، صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم على ان تكون سارية.

وقال إنه سوف تقوم لجنة الاختبار بعقد امتحان التصفية الأولية للمتقدمين بمقر إدارات الأوقاف الفرعية، بداية من يوم الثلاثاء الموافق 2-2023/2/21م وحتى يوم الخميس 2023/2/23م لجميع المستويات، على أن يتم تصعيد الناجحين من التصفية الأولية للإختبار النهائى بمقر مديرية أوقاف شمال سيناء بمسجد النصر بالعريش فى الفترة من 2023/3/5م إلى 2023/3/8م، ليكرم الفائزون بعدها في احتفال محافظة شمال سيناء بليلة القدر بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين وزارة الأوقاف والمحافظة.