تعليم الأقصر يحصد المركز الأول فى مسابقة الإذاعة المدرسية والخامس بالبرلمان المدرسى

حصل البرنامج الإذاعى لمدرسة الأقصر الثانوية الفندقية على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الإذاعة المدرسية، بينما حصل البرلمان المنتخب من إدارتى الأقصر والزينية على المركز الخامس على مستوى الجمهورية فى مسابقة البرلمان المدرسى، وذلك فى ظل رعاية الدكتور صبرى خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، وصفوت جارح وكيل المديرية، وهشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية، وبقيادة حمدى الدندراوى سلامة موجه عام الصحافة والإعلام التربوى.

وقالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى إن التقييم الوزارى لمسابقتى "الإذاعة والبرلمان" قد تم فى منتصف ديسمبر من العام المنقضى، حيث كانت قد شاركت فى التصفيات المدارس الحائزة على المراكز الأولى على مستوى مديرية الأقصر التعليمية وهى مدرسة أبو بكر التجريبية الرسمية للغات بإدارة الأقصر، والشهيد محمد عبد الماجد الإعدادية بإدارة إسنا، ممثلين للمرحلة الإعدادية تقاسموا المركز الأول، أم المؤمنين الثانوية بنات (ثانوى عام)، مدرسة الأقصر الثانوية الفندقية (تعليم فني)، وكذلك البرلمان المدرسى المنتخب من إدارتى الأقصر والزينية التعليمية والفائز بالمركز الأول على مستوى المديرية فى مسابقة البرلمان المدرسى.

فيما أنهت منطقة الأقصر الأزهرية بقيادة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسى الثانى للعام 2022/2023، حيث عقد أحمد عبادى مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب اجتماعا بإدارتى إسنا شرق وإسنا غرب، لبحث ومناقشة الاستعداد للفصل الدراسى الثانى وتذليل كافة العقبات التى تعوق سير العملية التعليمية.