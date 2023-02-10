تحرير 70 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المرورى والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (70106) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(11669) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و (168) مخالفة السير بدون تراخيص، و (9) مخالفات دراجات نارية، و (16) مخالفة لشروط التراخيص، و (33) مخالفة موقف عشوائى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.