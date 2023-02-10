بورسعيد حدوتة مصرية على ضفاف قناة السويس ومزار سياحى بنكهة أوروبية.. صور

بورسعيد- محمد فرج

محافظة بورسعيد تقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط عند المدخل الشمالى لقناة السويس، ومن خلال موقعها الجغرافى جعلها ميناء تجارى يربط الشرق والغرب عبر قناة السويس، فضلاً كونها مدينة ساحلية تتمتع بجو معتدل طوال العام وشاطئ ممتد على طول 30كم بجانب المعالم الأثرية والتاريخ النضالى لتصبح بورسعيد حدوته مصريه ومزار سياحى بنكهة أوربية.

واستقبلت محافظة بورسعيد المدينة الباسلة اليوم الجمعة، الزائرين من محافظات مصر خلال العطلة الأسبوعية، وذلك للاستمتاع بالمعالم الحضارية والجمالية والتراثية والتاريخية، حيث اكتسبت شهرة واسعة على مستوى الجمهورية من خلال المقومات التى تمتلكها وأصبحت ملتقى للعديد من المزارات.

من جانبهم تفقد المواطنون خلال زيارتهم لمدينة بورسعيد عددا من المعالم والمناطق الأثرية والسياحية ببورسعيد، وتضمنت جولتهم السياحية زيارة ساحة الشهداء "ميدان المسلة" ضمن جولة تفقدية موسعة بشوارع مدينة بورسعيد، للاستمتاع بالأجواء الطبيعية الرائعة بالمحافظة.

كما حرص الزائرون على التقاط الصور التذكارية المميزة مع حمام السلام الذى يرفرف فى أنحاء ساحة الشهداء، وأعرب السائحون عن سعادتهم البالغة بزيارة معالم مدينة بورسعيد وخاصة ساحة الشهداء، ورؤية ظاهرة تجمع الحمام فى الميدان.

وفى ذات السياق أشادوا أبناء محافظات مصر بحسن الاستقبال والترحيب من جانب أبناء المدينة الباسلة منذ وصولهم، وأكدوا على إعجابهم الشديد بتاريخها النضالى وموقعها الجغرافى الذى جعلها قبلة للسائحين لما تمتلكه من حضارة وتاريخ نضالى ومقومات جمالية جعلتها مزار سياحى فضلاً عن كونها قبلة للتسوق.

على أنغام السمسمية، استقبل سوق السمك الجديد بحى العرب الزائرين، وتناول البعض المأكولات البحرية المميزة بسوق الأسماك البحرية، بينما اشترى الآخرون الأسماك المتنوعة ذات الأسعار المميزة، معربين عن إعجابهم بهذا الصرح المتميز على أرض بورسعيد.

ومن خلال الجولات والزيارات السياحية التى شهدت إقبالًا كبيرًا من الزائرين سواء من أبناء المحافظة أو زائرى بورسعيد من المحافظات المجاورة، وخاصة بعد أن أصبحت مزارًا سياحيًا وترفيهيا ومقصد للزائرين من خارج المحافظة بعد أن تم رفع كفاءتها وتطويرها على أعلى مستوى بما يتناسب مع عراقة وتاريخ الحديقة الشاهدة على أعمال حفر قناة السويس وغيرها من الأحداث التاريخية فى تاريخ بورسعيد.

و من جهة أخرى، أشاد عدد من الزائرين بالمستوى الحضارى والجمالى لحديقة فريال، فيما أكد أبناء المحافظة منهم على التغيير الجذرى الذى شهدته الحديقة بعد أن تم تطويرها وتهيئتها لتكون ملتقى ترفيهى وثقافى للمواطنين.

وأكد عدد من زائرى الحديقة من المحافظات المجاورة أن حديقة فريال أصبحت مقصد للزائرين ضمن الأماكن الشهيرة التى تتميز بها بورسعيد سياحيا وذلك بعد أن تم تداول صور الحديقة على نطاق واسع وإشادة الجميع بها.

كما شهد مول الملابس المستعملة الجديد بوسط المدينة فى حى العرب، إقبال العديد من زوار بورسعيد وأبناؤها، والذى صمم على أحدث طراز ويضاهى كبرى المولات التجارية وأصبح منطقة جذب سياحى ومزارا لزوار المدينة وأبنائها بما يضمه من وسائل ترفيه وتوفير الراحة للزائرين، فضلا عن أن المنطقة المحيطة بالمول تشهد أسواق عملاقة وأعمال تطوير غير مسبوقة فى الطرق والمحاور، مما يجعل مجمع الأسواق بالعرب يمثل داون تاون مدينة بورسعيد.

وتتواصل الجولات لزيارة جبال الملح وقضاء وقت ممتع على الجبال، والتصوير وكأنها جبال ثلج فى أوروبا، وذلك بعدما تحولت منطقة الملاحات إلى مزار سياحى، حيث أعرب الزوار عن اعجابهم الشديد بجبال الملح فى مدينة بورفؤاد والتى تتميز بكونها جبال كبيرة، ذات لون الأبيض الناصع، وتتخذ مساحات واسعة تشبه جبال الثلج بالقطب الشمالى.