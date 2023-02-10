بنى سويف تنظم فعاليات مبادرة "تحدث معه" لتنمية الوعي بالقضايا المجتمعية بأشمنت

تواصلت فعاليات المبادرة التى يتم تنفيذها بالتعاون بين محافظة بنى سويف ووحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية تحت شعار "تحدث معه" تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، وتستهدف تثقيف وتعريف الرجال والشباب من مختلف الأعمار والمراحل التعليمية وخاصة المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا، باعتبارهم فئة مهمه لتدريبهم وتعريفهم على كيفية اتخاذ القرارات الرشيدة بشأن الأسرة للمحافظة عليها وتنميتها واستقرارها.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف عقد ندوة تثقيفية بقرية اشمنت مركز ناصر عن بعض القضايا المجتمعية، وحضرها 35 مواطناً ،من خلال وحدة السكان بديوان عام المحافظة، وبالتنسيق بين الوحدة المحلية، ضمن رؤية وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030،وتحت إشراف ومتابعة الدكتورة فاطمة الزهراء. مدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية.

فى بداية الندوة تحدث قرنى عبد الحليم عن التعريف بالمبادرة وأهدافها وموضوعاتها، حيث ركزت الندوة على بعض الجوانب الدينية والتثقيفية والقانونية والاجتماعية عن مشاكل العنف ضد المرأة وختان الإناث ومخاطر الزواج المبكر والتسرب من التعليم، مشيراً إلى تكليفات المحافظ ".دمحمد هانى غنيم" بتوفير التيسيرات اللازمة لتنفيذ المبادرة "التى يشرف عليها نائب المحافظ بلال حبش " وتستهدف تمكين الفئات المستهدفة من الرجال والشباب من خلال تقديم المعلومات لرفع الوعى بالأمور الحياتية فى العديد من الموضوعات والقضايا المجتمعية منها: القضية السكانية، مؤكداً على أهمية وعى وتثقيف الشباب و دورهم فى بناء مجتمعاتهم ووطنهم لذلك لابد من الحفاظ عليهم ورعايتهم بشكل كامل وعدم حرمانهم من أن يعيشوا طفولتهم وحقوقهم التى كفلها لهم القانون فى الصحة والتعليم والزواج فى السن القانوني.

حضر الندوة : قرنى عبد الحليم رئيس وحدة السكان والإحصاء بالمحافظة، محفوظ حسين مقرر وحدة السكان بناصر، ماجدة فتحى عضو وحدة السكان بمجلس قروى أشمنت، عيد محمود صالح رئيس الوحدة المحلية بأشمنت، فضيلة الشيخ شكرى محمد ممثل عن الأزهر الشريف والدكتور صلاح عبدالتواب المأذون الشرعى بالناحية.