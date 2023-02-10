بدء مسابقة الصقور الجارحة بالإسكندرية بمشاركة 50 صقاراً من المحافظات.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قدم "اليوم السابع" تقريرا مصورا من منطقة صحراء برج العرب غرب الإسكندرية، انطلاق مسابقة الصقور الجارحة، والتي يشارك بها 50 مشاركا من محافظات مختلفة، بعدد 50 صقارا، تحت شعار «حورس»، نسبة إلى الصقر حورس المعبود عند الفراعنة القدماء.



المسابقة تقام سنويا في نجع يادم ببرج العرب غرب الإسكندرية، للعام السابع على التوالي، وهو سباق سنوي للصقور الجوارح في صحراء برج العرب غرب الإسكندرية، تحت شعار «حورس» نسبة إلى الصقر حورس المعبود عند الفراعنة القدماء، وهذا العام يشارك 50 صقارًا مصرياً من مختلف المحافظات، والمسابقة هي عبارة عن سرعة الانقضاض، وتعني صيد الحمام بالصقور، حيث يكون التحدي بين سرعة الصقور والحمام في المناورة والسرعة، بحيث يتم الإطلاق والسباق للحصول على الحمامة في وقت زمني قياسي وذلك يدل علي سرعة الصقر .



ومن شروط المشاركة أن تتضمن امتلاك صقر مدرب على قطع مسافة 300 متر في خط مستقيم تقريباً، إلى يد المتسابق وتحتسب النتيجة باستخدام المؤقتات التي تحسب الزمن من نقطة انطلاق الصقر عند خط البداية وحتى وصوله إلى خط النهاية عند علامة الـ300متر، وصاحب اقل وقت في قطع المسافة يكون هو الفائز ويحصل على المركز الأول، وتدخل أنواع الصقور مثل الحر والشاهين في السباق في منافسة شرسة للفوز باللقب



أما مدة التدريب تأتى حسب نوع الجوارح ومنها العقاب تكون مدة تديبة تصل إلي شهرين والصقور الحرة مدة 45 يوم وهو اغلي الصقور ،أما نوع الصقر الشاهين، يوجد منه حوالي 18 نوعا منهم 3 في مصر، ويصل سعر الصقر الواحد الي 120 الف جنية خاصة الإناث.



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