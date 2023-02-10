بدء العمل 24 ساعة فى 18 منشأة طبية بالدقهلية

الدقهلية: محمد الحبشي

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، عن بدأ العمل على مدار 24 ساعة بـ18 منشأة طبية، على مستوى المحافظة بتخصصات الباطنة، الأطفال، الجلدية النساء والتوليد.

وأشار الدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية، أنه بالإضافة إلى عمل تلك الوحدات كعيادات مسائية من الـ2 ظهراً وحتى الـ6 مساءاً تستمر فى ممارسة أعمالها الصباحية كعيادات خارجية ومكاتب للصحة والتطعيمات.

وتضم قائمة العيادات وفقاً للإدارات التابعة لها المنصورة _ وحدة البرامون، أجا - منية سمنود، المطرية - العصافرة، طلخا- كتامة ، نبروة-بهوت، بلقاس- الشوامى، تمى الأمديد- صدقا ، دكرنس- دموه، بنى عبيد- الصلاحات، ميت سلسليل - الكفر الجديد، جمصة- السلسول، السنبلاوين- ميت غريطة، منيةالنصر- برمبال القديم، محلة دمنة - مركز طب الأسرة، المنزلة - العزيزة.

تأتي تلك الخطوات في إطار تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للفئات الأكثر إحتياجا بمنشآت الرعاية الأساسية.

وأكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، علي الاستمرار في تحديث المنظومة الصحية وتطويرها وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين علي مستوي المحافظة.