جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية بين بلينكن ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو لتأكيد دعم واشنطن المستمر لتركيا وشعبها في أعقاب الزلازل المدمرة.

وناقش الوزيران المزيد من المساعدة التي يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة لدعم جهود الإغاثة التركية.

وأوضح بلينكن أن الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة حتى الآن يشمل نشر أكثر من 150 شخصا من فريقي البحث والإنقاذ المدنيين المدربين تدريبا عاليا في واحدة من أكثر المناطق تضررا إلى جانب بعثات الجسر الجوي باستخدام مروحيات بلاك هوك الأمريكية لدعم عمليات الإنقاذ.

وكانت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد الاثنين الماضي إلى 17 ألفا و674 شخصا على الأقل.