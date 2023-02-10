الموسيقي العربية والآلات الشعبية يتألقون على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظم قصر ثقافة الإسماعيلية ، بقيادة محمد رشدى احتفالات إجازة نصف العام، وقدمت فرقة الإسماعيلية للموسيقي العربية بقيادة الفنان أحمد القاضي مجموعة من الفقرات منها سهر الليالي، تمر حنة، دارت الأيام، يا أسمراني، أول مرة تحب يا قلبى، وباقة متنوعة من زمان الفن الجميل.

كما قدمت فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية بقياده الفنان يحيي مولر، أجمل وأروع الأغاني التراثية والوطنية مصر العظيمة بشعبها، أنا واد صياد من بحرى، إسماعيلية ياللي هواكي، نوح الحمام، أها يالالالي، انا الإسماعيلي، أهوى ياقمر، أبويا وصاني.

وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، أنشطة متنوعة وتنمية المهارات الثقافية والفنية واكتشاف المواهب بكافة المجالات، بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية بإدارة شيرين عبد الرحمن، حيث يتم تنظيم مجموعة من الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية.

كما أقيم بقصر ثقافة الاسماعيلية تقييم كورال بيت ثقافة القنطرة شرق بقيادة الفنان هيثم عمران، تحت إشراف مدير البيت إبراهيم عبد الشهيد بحضور لجنة التقييم المكونة من الدكتورة ايمان عوض مدرس بكلية التربية النوعية، إيهاب حمدى "ملحن"، عبد الله رحال "ملحن"، عصمت سعفان مقرر اللجنة ومسؤل الفرق بإدارة الطفل، حيث قدم الكورال مجموعة من الأغنيات منها مصر التي في خاطرى، الي رحاب اليثرب، قمرا سيدنا النبي، ابويا وصاني، بحبك يا مصر، يا أغلي اسم في الوجود، طلع البدر علينا، النشيد الوطنى. كما اختتم قصر ثقافة الإسماعيلية، ملتقي الزهور الأول للأطفال التي اقيم خلال الفترة من 1/2 حتي 9/2/2023، وشارك بالملتقى عدد 75 طفل من مختلف الأعمار قدم 100عملا فنيا مابين أشغال فنية ورسوم فنية، وقدم الأطفال خامات من البيئة مثل أوراق الشجر والخيش تدريب الورش سماح علي، زينب محمد .

وفي الختام قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال عرض فني منها السبوع، الشهيد وبعض أغنيات علي أنغام السمسمية، كما قدم الفنان محمود نوح وفرقته المسرحي من تأليف وإخراج محمود نوح وتمثيل أطفال من الملتقى.