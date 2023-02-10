اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 فبراير 2023 01:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

المركز الوطنى للزلازل بسوريا: هزة أرضية بقوة 3.9 درجة غرب اللاذقية

الجمعة، 10 فبراير 2023 12:32 م
المركز الوطنى للزلازل بسوريا: هزة أرضية بقوة 3.9 درجة غرب اللاذقية الزلزال
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعرضت مدينة اللاذقية فى سوريا صباح اليوم الجمعة، لهزة أرضية بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر، وفق ما أورد المركز الوطني للزلازل بسوريا.

وقع الزلازال على مسافة 55 كم، وتحديدا الساعة 11 و 17 دقيقة صباحاً، وقد سجلتها محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي.

ومن جهة ثانية أعلنت إدارة الكوارث التركية صباح اليوم الجمعة، أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد الاثنين ارتفع إلى 18342 قتيلا و74242 مصابا.

جاء ذلك فى إحصائية جديدة صباح اليوم، بعد أن تحدثت إحصائية سابقة أعلنها فؤاد أوقطاى نائب الرئيس التركى، مساء الخميس، عن 17674 قتيلا.

وذكر أوقطاى خلال مؤتمر صحفى من مقر وكالة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" بالعاصمة أنقرة اليوم الجمعة، أن أعمال البحث والإنقاذ اكتملت فى ولايتى كليس وشانلي أورفا، في حين اكتملت إلى حد كبير في ولايات ديار بكر وأضنة وعثمانية.

وأشار إلى وجود 29622 عنصر بحث وإنقاذ، بينهم 6479 قدموا من 75 دولة، يواصلون العمل في الوقت الحالي.

وأضاف أوقطاي أن إجمالي عدد الأشخاص العاملين في المناطق المنكوبة بلغ 120344.


زلزال تركيا

زلزال سوريا

زلزال يضرب تركيا

عاجل زلزال الآن

زلزال إسطنبول

زلزال سوريا الآن

هل حدث زلزال منذ قليل

زلزال تركيا 1992

زلزال تركيا 1999

زلزال اليوم

زلزال اليوم صباحا

زلزال تركيا 2023

سبب زلزال اليوم

مدة الزلزال اليوم

درجة الزلزال اليوم

زلزال يضرب مصر منذ دقائق

زلزال اليوم صباحا في مصر

هل يوجد زلزال اليوم

هل حدث زلزال اليوم في القاهرة

زلزال الإسكندرية اليوم

تعريف الزلزال

دعاء الزلزال

أسباب الزلزال

زلزال قبل قليل

خصائص الزلزال

توقيت الزلزال

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة