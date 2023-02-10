المركز الوطنى للزلازل بسوريا: هزة أرضية بقوة 3.9 درجة غرب اللاذقية

إيمان حنا

تعرضت مدينة اللاذقية فى سوريا صباح اليوم الجمعة، لهزة أرضية بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر، وفق ما أورد المركز الوطني للزلازل بسوريا.

وقع الزلازال على مسافة 55 كم، وتحديدا الساعة 11 و 17 دقيقة صباحاً، وقد سجلتها محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي.

ومن جهة ثانية أعلنت إدارة الكوارث التركية صباح اليوم الجمعة، أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد الاثنين ارتفع إلى 18342 قتيلا و74242 مصابا.

جاء ذلك فى إحصائية جديدة صباح اليوم، بعد أن تحدثت إحصائية سابقة أعلنها فؤاد أوقطاى نائب الرئيس التركى، مساء الخميس، عن 17674 قتيلا.

وذكر أوقطاى خلال مؤتمر صحفى من مقر وكالة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" بالعاصمة أنقرة اليوم الجمعة، أن أعمال البحث والإنقاذ اكتملت فى ولايتى كليس وشانلي أورفا، في حين اكتملت إلى حد كبير في ولايات ديار بكر وأضنة وعثمانية.

وأشار إلى وجود 29622 عنصر بحث وإنقاذ، بينهم 6479 قدموا من 75 دولة، يواصلون العمل في الوقت الحالي.

وأضاف أوقطاي أن إجمالي عدد الأشخاص العاملين في المناطق المنكوبة بلغ 120344.